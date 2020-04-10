Пошук ліків проти коронавірусу: Україна готова приєднатись до випробувань ВООЗ

Міністерство охорони здоров’я України готове приєднатися до глобальних клінічних випробувань “Солідарність” Всесвітньої організації охорони здоров’я, кінцевою метою яких є знайти ліки проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на зустрічі з главою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Україна зацікавлена у тому, щоб приєднатися до глобальних клінічних випробувань “Солідарність”, спрямованих на те, щоб знайти ліки проти захворювання, викликаного новим коронавірусом. Ми готові вивчити технічні та технологічні можливості щодо приєднання до випробувань і вже визначили координаторів цього проєкту з боку міністерства. Також нам цікаві й інші напрями взаємодії, зокрема щодо збільшення кількості проведених тестів на виявлення COVID-19», - підкреслив Степанов.

Як зазначив глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, міжнародна спільнота максимально налаштована на допомогу Україні, і ВООЗ готова реалізувати вищезазначені ініціативи у найкоротший термін.

За словами міністра охорони здоров’я, в умовах пандемії коронавірусу між Україною та ВООЗ існує чимало напрямів співпраці: від надання гуманітарної допомоги до експертних консультацій, проведення телемостів та обміну алгоритмами лікування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19:30 п’ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом досягла 100 260. Загальне ж число інфікованих COVID-19 у світі становить 1,647,635 людей, кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби, складає 369 116.

Лідерами серед кількості хворих наразі є США (478,109), Іспанія (157,053) та Італія (147,577).

В Україні станом на п’ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, із яких – 69 летальних. Число тих, хто в Україні вже одужав - 61.