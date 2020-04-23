Продовження карантину стримає зростання захворюваності, але пік ще попереду - інфекціоніст

Медики зазначають, що продовження карантину стримає зростання захворюваності, але застерігають, що пік епідемії коронавірусу в Україні ще попереду.

Про це сказала на пресконференції доктор медичних наук, професор, завкафедри інфекційних захворювань НМУ ім. О. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю продовження карантину до середини травня, тому що в нас травневі свята, і ми маємо уникнути скупченості людей. А я бачу, що в нас клініки забиті, хворі скоро надходитимуть не в наші клініки, а в перепрофільовані», - акцентувала Голубовська.

При цьому вона зазначила, що економіка для нас теж дуже важлива, нам треба за щось лікуватися, закуповувати препарати, тобто потрібно знаходити баланс.

«Але ми маємо бути готові до того, що основне напруження, пік у нас ще попереду», - застерегла інфекціоніст.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 осіб. Одужали 504 людини.