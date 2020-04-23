Діти не є основною групою ризику для коронавірусу - епідеміолог

Діти не перебувають в основній групі ризику при COVID-19, але можуть бути джерелом інфекції.

Припущення про це висловила на пресконференції доктор медичних наук, професор, завкафедри інфекційних захворювань НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слава Богу, діти не є основною групою ризику. Але інфікування можливе. Може бути, вони як раз і є основним джерелом інфекції. Про це ми дізнаємося лише після того, як буде впроваджено тестування на антитіла», - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що Україна є п'ятою країною в світі, яка зуміла синтезувати ці антитіла.

«І це дуже важливо для серомоніторингу будь-якого інфекційного захворювання. І ми тоді з'ясуємо, може бути, що переважна кількість цих дітей уже мають антитіла, а так як у них багато безсимптомних або малосимптомних форм, вони можуть бути основним джерелом інфекції», - пояснила доктор медичних наук.

При цьому вона нагадала, що є випадки й важкого перебігу коронавірусної інфекції у дітей, і поодинокі випадки смерті, і тут вони пов'язані не з діабетом, а можливо, йдеться про якісь імунодефіцитні стани. Але діти все-таки не є основною групою ризику тяжкого перебігу захворювання.

У свою чергу доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Борис Маньковський зазначив, що діти зазвичай хворіють на цукровий діабет першого типу, це тип діабету, який вимагає щоденних ін'єкцій інсуліну, зазвичай 3-4, а то й 5 ін'єкцій інсуліну на день.

«Це важкий тип діабету і будь-яка інфекція, тим більше така важка, як COVID-19, несе в собі підвищену небезпеку для таких людей. Тому для таких людей на першому місці є дотримання карантину, самоізоляції. Але якщо людина з діабетом захворіла, тоді дуже важливо робити моніторинг і збільшувати дозу інсуліну; доза інсуліну в такій ситуації може зрости в рази», - сказав він.

Як повідомлялося, за даними медиків, зараження коронавірусом найбільш небезпечне для літніх людей і пацієнтів із хронічними захворюваннями, що ослабляють імунітет.