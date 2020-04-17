Лікарка прогнозує, що коронавірусом будуть інфіковані 80% українців

В Україні мінімум 80% населення може бути інфіковано коронавірусом, але із заражених не більше 20% потребуватимуть госпіталізації, а 5% - інтенсивної терапії, близько одного відсотка - інтубації.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловила доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

"80% і навіть більше (населення України - ред.) будуть інфіковані. З них відсотків 20 потребуватимуть госпіталізації, а 5% потребуватимуть інтенсивної терапії, близько одного відсотка - інтубації. Але зараз ми стоїмо на тому, щоб не допускати цього, оскільки смертність на апаратах дуже висока. В усьому світі", - сказала Ольга Голубовська.

У той же час, на думку лікарки, Україна справляється з проблемою.

"Зараз зростання пацієнтів - приблизно таке, як ми і очікували. Навантаження на систему охорони здоров'я коливається між помірним і сильним у спеціалізованих і інфекційних клініках, і менше - в інших клініках", - сказала Голубовська.

У той же час Голубовська відзначила, що значно розширено перелік показань до госпіталізації.

"Ми ухвалили чимало нормативних документів, де прописано показання до госпіталізації. І ці показання набагато ширші, ніж у багатьох країнах Європи, де госпіталізують просто дуже важких хворих. Ми стоїмо на тому, що показань до госпіталізації більше, і саме наявність розгалуженої мережі стаціонарів зараз відіграє позитивну роль. Адже є така річ, як лікарський моніторинг, і нам треба втручатися до того, як хворому стане ще гірше. Це дорого, але це вищий пілотаж, і якщо хворих дуже багато, то ми теж би не справлялися ... В інфекційній патології часто лабораторні критерії тяжкості є визначальними. Вони з'являються і змінюються до того, як клінічне погіршення стає помітним. І вже тоді треба втручатися. Зараз ми госпіталізуємо оптимальну кількість пацієнтів", - підкреслила лікар.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.