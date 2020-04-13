Широке тестування збільшило б кількість хворих в Україні до 20 тисяч - експерт

За умови проведення повноцінного тестування в Україні кількість виявлених випадків COVID-19 наближалася б до 20 тисяч.

Таку думку висловив інфекціоніст, стратег, директор Revival Institute Вадим Арістов у коментарі Укрінформу.

"Ми взяли країну з найбільшою кількістю тестувань на одиницю населення (серед країн, де кількість зареєстрованих випадків вища за 1000) – Ісландію (100 тис. тестів на 1 млн населення). Кількість померлих в Ісландії (8) зіставили з кількістю хворих (1701). При збереженні пропорції, враховуючи, що в Україні зараз 93 померлих – то кількість випадків захворювання на COVID-19 мала б становити близько 19 774. Тобто такі дані ми, можливо, отримали б, якби проводили тестування на тому рівні, як в Ісландії", – сказав Арістов.

Однак, за його словами, потрібно зауважити, що навіть кількість смертей в Україні викликає сумнів, тому що немає впевненості, що тестують всіх померлих. "Цілком можливо, що причиною смерті записують пневмонію чи ускладнення хронічних захворювань. Відповідно, в пропорцію ми закладаємо неточні змінні - і з неї можемо бачити лише порядок цифр", - додав Арістов.

Він зауважив, що за відсутності повноцінного тестування управлінські рішення потрібно ухвалювати за математичними методами, як у випадку розрахунку за даними Ісландії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.