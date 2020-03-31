Між регіонами вже розподіляють сто тисяч корейських ПЛР-тестів – ОП

Тисяча коробок ПЛР-тестів на 100 тисяч тестувань, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, уже розподіляються між регіонами.

Водночас очікуються поставки ще 100 тисяч ПЛР-тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіраторів високого ступеня захисту.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити», - сказав Президент.

Зазначається, що доставлений вантаж уже розподіляється по аптеках, і навіть якщо вони не забезпечені на 100%, паніки немає.

«Респіратори, рукавички, витратне обладнання для ШВЛ постійно направляються до лікарень. Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам», – зауважив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

На нараді також зазначалося, що додатково українське підприємство виготовляє 8 тисяч спецкостюмів, 4 тисячі захисних халатів та 18 тисяч рукавичок багаторазового використання, і сьогодні розпочнеться їх відвантаження та відправлення в регіони працівникам швидкої допомоги та інфекційних відділень.

«Ми закриємо всі потреби в захисті тих, хто на передовій – лікарів «швидких допомог» та інфекціоністів, – тобто лікарів, які безпосередньо контактують та допомагають хворим на COVID-19», – підкреслив Тимошенко.

Він також наголосив, що до лабораторій буде направлено 12 спеціальних машин для проведення тестування, доставка яких в Україну очікується сьогодні.

Крім того, розглядається можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Як повідомлялося, в Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 801 962, з них летальних 38 946, одужало 172 319 осіб.