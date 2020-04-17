Українські лікарі працюють над новими тестами на імунітет до коронавірусу - Голубовська

Українські інфекціоністи, використовуючи детекцію антитіл у перехворілих COVID-19, розширять можливості діагностики та лікування цієї хвороби.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила лікар-інфеціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

Так, на питання про можливість використання крові перехворілих COVID-19 для того, щоб лікувати нею нових хворих, Голубовська зазначила: «Крім переливання плазми, про яке всі говорять, методи ІФА (імуноферментний аналіз) відкривають зовсім інші можливості в області діагностики. Це високочутливі методи, які важливі не тільки в гострому періоді, але і для тих, хто переносить захворювання безсимптомно. Адже кількість інфікованих і кількість хворих - це різні речі. І кількість інфікованих можемо виявити тільки шляхом таких ось досліджень".

За словами Голубовської, «до сьогоднішнього дня у нас була можливість тестувати тільки швидкими методами, але вони мають зовсім іншу специфічність і чутливість, вони швидше - скринінг для самотестування".

Тести ІФА, на думку лікаря, дозволяють тестувати перехворілих пацієнтів і в майбутньому допоможуть отримати специфічні імуноглобуліни, специфічні антитіла саме проти цього вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.