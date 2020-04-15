#КультураОнлайн: МКІП запрошує на виступ Національного оркестру народних інструментів
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Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики в межах проєкту #КультураОнлайн запрошує послухати виступ музикантів Національного академічного оркестру народних інструментів України.
Про це повідомляє пресслужба МКІП.
"Ось уже 50 років як НАОНІ – Національний академічний оркестр народних інструментів України - запалює по всьому світу, і карантин для справжніх віртуозів - не перешкода", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, колектив НАОНІ записав відео, приєднавшись до флешмобу #залишайся вдома.
Художній керівник та головний диригент - Віктор Гуцал, аудіо мастеринг - Олександра Жижченка та Андрія Войчука, відеомонтаж - Андрія Войчука.