КультураОнлайн: МКІП запрошує на виступ Національного оркестру народних інструментів

Міністерство культури та інформаційної політики в межах проєкту #КультураОнлайн запрошує послухати виступ музикантів Національного академічного оркестру народних інструментів України.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Ось уже 50 років як НАОНІ – Національний академічний оркестр народних інструментів України - запалює по всьому світу, і карантин для справжніх віртуозів - не перешкода", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колектив НАОНІ записав відео, приєднавшись до флешмобу #залишайся вдома.

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Художній керівник та головний диригент - Віктор Гуцал, аудіо мастеринг - Олександра Жижченка та Андрія Войчука, відеомонтаж - Андрія Войчука.