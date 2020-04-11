Виставами Львівської опери під час карантину можна насолодитися онлайн

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує українцям подивитися трансляції Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької.

Про це йдеться на сторінці міністерства на Telegram-каналі.

«10-12 квітня відбудуться покази опер та балетів світової класики», - інформують у МКІП.

Як зазначається, 10 квітня о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса; 11 квітня о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка; 11 квітня о 19:00 – опера «Мадам Баттефляй» Джакомо Пуччіні; 12 квітня о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка; 12 квітня о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса.

Доступ до перегляду дійсний на час трансляції вистави та 2 години опісля її закінчення.