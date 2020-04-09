Культура онлайн: для працівників галузі провели тренінг із користування YouTube

Для працівників державних організацій і організацій культури провели тренінг про використання YouTube.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

"9 квітня 2020 року відбувся онлайн-тренінг щодо використання YouTube для державних організацій і організацій культури, у тому числі бібліотек, музеїв і державних театрів за сприяння представників компанії Гугл", - йдеться в повідомленні.

У МКІП розповіли, що під час тренінгу зробили фокус на практичних порадах для створення й успішного ведення каналу, зокрема щодо основних переваг платформи YouTube для роботи з аудиторією, про початок роботи в соцмережі.

Також на тренінгу йшлося авторське право та те, як з ним працювати на платформі YouTube.

Зазначається, що до тренінгу долучились співробітники МКІП, Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", заповідників "Переяслав", "Стара Умань", Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, Національного заповідника "Глухів", Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заповідника "Кам’яна Могила", Національного музею історії України у Другій світовій війні, Дирекції художніх виставок України та інших закладів культури.