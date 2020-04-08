Податки та гастролі по-новому: у Раді й МКІП підготують “пакет підтримки” культури на карантині

У Верховній Раді створять міжфракційну робочу групу, яка разом із представниками Міністерства культури та інформаційної політики розробить єдиний пакет законопроєктів про підтримку креативних індустрій на час карантинних заходів.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook за результатами засідання комітету 8 квітня.

«Було прийняте рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом з представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроєктів, який буде подано на розгляд позачергового засідання Верховної Ради», – зазначив політик.

За його словами, члени комітету також обговорили пакет пропозицій щодо підтримки культури, креативних індустрій і значною мірою сфери послуг, які Ткаченко напрацював на основі звернень представників галузі.

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«Вони передбачають зміни в декількох законах, як сфери відання нашого комітету, так і податкового, економічного та бюджетного. Що ми пропонуємо – тимчасові норми до 31 грудня 2020 року», – уточнив депутат.

Так, пропонується звільняти креативні індустрії та заклади культури від сплати ПДВ на послуги, податку на прибуток та ПДФО, що дозволить збільшити обсяг обігових коштів. Також передбачено відміну орендної плати землі та податку на нерухоме майно. Для кінотеатрів передбачено звільнення від орендної плати на період карантину та 3 місяці після його закінчення.

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Водночас організатору гастрольного заходу надається право перенести оголошену дату його проведення на строк, що не перевищує дев’ять місяців. При цьому кошти, отримані організатором від продажу квитків, поверненню не підлягають, а квитки, продані на такий гастрольний захід, є чинними для нової дати проведення гастрольного заходу. Але якщо захід скасовано, то кошти мають повернутися.

У Раді ініційовано захист видатків державного бюджету щодо культури та мистецтва, оплати праці працівників культури, тобто вони не можуть бути зменшені.

Пропонуються й зміни до Держбюджету на 2020 рік щодо державного субсидування 100% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

Окрім того, пропонується розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в креативних індустріях. Згідно з цим документом, можуть не перерозподілятися видатки розвитку на закупівлю книг для поповнення фондів, невідкладні протиаварійні капітальні роботи, у тому числі капітальний ремонт, реконструкції та реставрації, та закупівлі обладнання безпекового характеру. Також пропонуватиметься дозволити Українському культурному фонду передбачати у договорах про надання гранту можливість попередньої оплати на строк не більше шести місяців протягом поточного та наступного бюджетного періоду у обсязі, визначеному рішенням головного розпорядника бюджетних коштів.

Серед заходів також передбачається дозволити закладам культури до 1 січня 2021 року суми орендних платежів у розмірі 70 або 30% орендної плати не перераховувати до державного бюджету, а залишити таким закладам культури для відшкодування збитків, пов’язаних із недоотриманням доходів, встановити відсоток фінансової підтримки закладів культури у розмірі 100%, а також критерії одноразової фінансової підтримки для самозайнятих осіб і суб’єктів господарювання.

Окрім того, за умови, якщо не буде скорочення працівників, пропонується передбачити безвідсоткове кредитування суб’єктів господарювання в розмірі тримісячного обороту такого суб’єкта господарювання, а також здійснення компенсації частини відсотків по банківських кредитах для суб’єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників, або ж створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину.