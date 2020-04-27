У районі, де діє Почаївська лавра, не вводитимуть надзвичайний стан

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш спростував поширену у соцмережах та деяких ЗМІ інформацію про вірогідність введення надзвичайного стану на території Кременецького району, де діє Почаївська лавра.

Про це він сьогодні заявив в ефірі 112 каналу, повідомляє кореспондент.

«У деяких ЗМІ прозвучала інформація про те, що нібито комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА звертатиметься до вищого керівництва держави про введення в районі надзвичайного стану. Ось у мене в руках протокол номер 12 засідання цієї комісії, в якому немає жодного слова про надзвичайний стан», - сказав Труш.

Водночас, за його словами, у Почаєві діють обмежувальні заходи щодо в’їзду і виїзду з міста, Свято-Успенська Почаївська лавра закрита на карантин. Кременецька та Почаївська лікарні підготовлено до приймання нових пацієнтів, хворих на коронавірус.

Труш також поінформував, що в області коронавірус виявлено у 165 медиків, з них видужали 26, а всього в області – 70.

Як повідомляло агентство, 21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру закрито на карантин, а у місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановлено обмеження руху транспортних засобів.

Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

Заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

Чергові на постах стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту.

Читайте також: Настоятель Почаївської лаври не дотримав обіцянок закрити храм на Великдень

За даними обласного лабораторного центру, станом на 27 квітня у Кременецькому районі виявлено 110 осіб, хворих на коронавірус, 612 випадків на COVID-19, з них – 10 летальних.

Загалом в Україні на сьогодні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.