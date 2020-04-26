Через спалах COVID-19 у Почаєві влада посилює заходи надзвичайної ситуації

У Кременецькому районі Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв та Почаївська лавра, у зв'язку з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 вирішено максимально посилити заходи надзвичайної ситуації.

Про це у Facebook повідомив в. о. голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич.

«Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидію поширенню епідемії, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а за позитивної динаміки упродовж 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки мешканців Кременецького району», - написав Онишкевич.

У районній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій кореспондента агентства повідомили, що за попередню добу в районі підтверджено 27 випадків коронавірусної інфекції, з них 18 у Почаєві. Всього на COVID-19 захворіло 110 жителів району.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 26 квітня на Тернопільщині зареєстровано 607 випадків COVID-19, з них 9 летальних, 58 людей одужало.

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Як повідомлялося, 21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру закрито на карантин, а у місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалах коронавірусу, обмежено рух транспорту.

На в’їздах у Почаїв облаштовано чотири карантинні пости, де цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці. Заїжджати у місто і виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб, людям, які забезпечують населений пункт продовольством і лікарськими засобами, та спецтранспорту.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.