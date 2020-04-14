На окупованому Донбасі наслідки пандемії коронавірусу можуть бути найгіршими

На непідконтрольних українському уряду територіях у Донецькій і Луганських областях наслідки пандемії коронавірусу можуть бути надзвичайно негативними: заяви представників «влади» в ОРДЛО про незначну кількість хворих на COVID-19 не відповідають дійсності.

Про це у дослідженні «Східна Україна і коронавірус» Фонду Карнегі за міжнародний мир пише британський журналіст і дослідник Томас де Ваал.

«Ці регіони, а також і частина підконтрольних уряду територій, де ситуація дещо краща, мають коктейль із трьох проблем, які роблять їх особливо вразливими щодо найгірших наслідків пандемії», - вважає експерт.

По-перше, нагадує Ваал, 36% населення ОРДЛО становлять пенсіонери, багато з яких мають великі проблеми із здоров'ям. По-друге, система охорони здоров'я у регіоні зазнала значної деградації після 2014 року. Ці території залишили близько 1500 медичних працівників. І, нарешті, створені Росією адміністрації на цих територіях є слабкими і неспроможними ефективно реагувати на кризу, пов'язану з коронавірусом.

Експерт також піддає сумніву офіційні повідомлення представників «влади» в ОРДЛО, які заявили, що у регіоні зафіксовано менше десятка випадків інфікування коронавірусом. Як наголошує Ваал, більшість обізнаних експертів не сприймають такі заяви серйозно.

Для прикладу британський журналіст згадав заяву віцепрем'єр-міністра – міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова, який обвинуватив окупаційну адміністрацію в ОРДЛО у приховуванні від населення правдивої інформації про реальну ситуацію щодо ескалації епідемії.

Як йдеться у розслідуванні Defense Express, російські окупанти на Донбасі приховують і замовчують ситуацію щодо погіршення ситуації з епідемією коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.