Пенсії переселенцям, яких карантин залишив в ОРДЛО, виплатять – ПФУ
Про це 10 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявила начальник ГУ ПФУ в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Зараз такого питання як призупинення немає. З точки зору законодавства, яким керуються органи Пенсійного фонду, то воно незмінне. Ми можемо припинити виплату пенсій в разі смерті, в разі закінчення статусу інвалідності, і є ще окремі такі випадки, які припиняють право на отримання пенсії. Що стосується статусу переміщеної особи, то припинення немає», - сказала Рад.
Як повідомляв Укрінформ, Кабмін до 24 квітня оголосив по всій Україні надзвичайну ситуацію, був продовжений карантин для запобігання поширення коронавірусу. З 6 квітня введено більш жорсткі карантинні обмеження.
Всього в Донецькій області на ранок 10 квітня було підтверджено 11 випадків COVID-19: 6 - в Маріуполі, 1 - в Білозерському, 1 - в Мирнограді і 2 - в Дружківці, один з них летальний. Одна жінка в Бахмуті одужала.