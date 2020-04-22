В Україні коронавірус виявили у 1245 медиків

За добу на COVID-19 захворіло 107 медпрацівників, загалом в Україні коронавірусну хворобу виявлено у 1245 медпрацівників.

Про це під час брифінгу 22 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За весь час пандемії в Україні захворіло 6 592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників”, - сказав Степанов.

Так, за останню добу COVID-19 підтверджено у 32 дітей та 107 медичних працівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізовано 90 осіб, зафіксовано 13 летальних випадків, 57 пацієнтів одужали, в тому числі 9 дітей.