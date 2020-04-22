Степанов розповів, як карантин вплинув на роботу медзакладів

Карантинні заходи ніяк не стосуються надання невідкладної медичної допомоги та звернення до сімейних лікарів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби в Україні були запроваженні карантинні заходи. Ці карантинні заходи торкнулися і медичного обслуговування, а саме планових медичних обстежень, планових операцій. Але вони ніяк не стосувалися невідкладної медичної допомоги, як екстреної швидкої допомоги, так і ургентних операцій, які зараз проводяться, а також викликів сімейних лікарів. Тобто всього того, що не може ні в якому разі почекати", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що все, що стосується планових речей, відтерміновано до закінчення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з необхідністю розширення госпітальної бази для прийому хворих з COVID-19 Кабінет міністрів постановою від 16 березня доручив Міністерству охорони здоров'я забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів із госпіталізації та планових операцій, крім термінових і невідкладних.

В Україні до 24 квітня продовжено карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, які, зокрема, передбачають обмеження кількості людей, що одночасно перебувають у приміщеннях банків, аптек, магазинів тощо.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.