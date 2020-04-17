У Києві відкривають онлайн-дитсадок

Із 20 квітня на базі платформи емоційної підтримки киян у період COVID-19 стартує онлайн-дитсадок.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Кваліфіковані та досвідчені вихователі пропонуватимуть три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна для дітей від 4 до 6 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на платформі емоційної підтримки також можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів Освітнього хабу міста Києва.

Окрім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування. Також можна здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитися вистави деяких театрів.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня мер Києва Віталій Кличко на брифінгу заявив, що Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян. Він зазначив, що на сайті жителі столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. За його словами, 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.