МКІП порадило українцям онлайн-курси, відеолекції та бібліотеки

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало перелік онлайн-ресурсів для навчання, а також пізнавальні відеолекції, українське кіно та бібліотеки.

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Telegram.

У міністерстві розповіли, зокрема, що платформа з курсами WiseCow є відеолекторієм, який пропонує безліч курсів з історії, культури, літератури, живопису, кіно, моди, фотографії, журналістики , мистецтва, музики, театру, і соціуму.

Крім того, платформа Pusto Project розповідає простою мовою про живопис, літературу, балет та кіно. Подкасти і статті доступні на сайті, а відеолекції на YouTube-каналі проєкту.

Також у МКІП нагадали, що платформа онлайн-курсів Prometheus відкрила більше 100 безкоштовних занять для дистанційного навчання.

Водночас у міністерстві зазначили, що інтернет-ресурс Takflix пропонує українське кіно онлайн.

"Це пілотний проєкт, але дозволяє легально дивитися українське кіно. В доступі вже є чотири фільми і чудова можливість подивитися хороше українське кіно", - підкреслили в МКІП.

У рекомендованому переліку також перша в Україні онлайн-бібліотека аудіо-книг "Слухай" та перша дистанційна платформа громадської освіти Відкритий Університет Майдану (ВУМ), яка пропонує безкоштовні освітні курси оформлені у формі відеолекцій, практичних завдань і контрольних питань.

Крім того, Український інститут національної пам’яті розмістив у вільному доступі всі книги, видані під його егідою в електронному форматі.

Як повідомлялося, до 24 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.