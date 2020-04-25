В український армії виявили ще шість випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу зареєстрували ще шість випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Четверо хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону м.Вінниця – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Надвірнянська центральна лікарня – 1 працівник ЗС України), двоє військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби (Львівська область -1 та Івано-Франківська область - 1). Стан здоров’я військовослужбовців задовільний, працівник ЗС України знаходиться у стані середньої важкості. Усі хворі отримують необхідне лікування.

Загалом на 07.00 25 квітня в Збройних силах України обліковано 37 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб, двоє померли.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 328 осіб. У 33 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Як зазначили в Командуванні медичних сил, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Тому військових закликають дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на корнавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 782 пацієнти одужали.

Фото: ДПСУ