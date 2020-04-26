Міськрада заявляє про різке зростання випадків Covid-19 у Маріуполі

У суботу, 25 квітня, у Маріуполі підтвердили 22 нові випадки захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє міськрада Маріуполя

«20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки отримали, протестувавши хворих на пневмонію», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всі пацієнти перебувають під медичним наглядом.

Таким чином, зазначають у міськраді, у Маріуполі зафіксовано 37 випадків захворювання на Covid-19, шість пацієнтів уже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків Covid-19, у тому числі 201 летальний. 782 хворих одужали.