Статус безробітного тепер можна оформити за 10 хвилин на порталі

Статус безробітного тепер можна оформити за 10 хвилин на порталі "Дія"

Укрінформ
Уряд підтримав запуск експериментального проєкту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги з безробіття онлайн через портал «Дія».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі «Дія», обрати відповідну послугу, заповнити анкету та прикріпити визначений перелік документів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, вся процедура займатиме приблизно 10 хвилин, а термін розгляду заявок у центрі зайнятості в період карантину не повинен перевищувати одного робочого дня.

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Сповіщення про результат опрацьованої заявки матиме надходити на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступним в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія».

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