Статус безробітного тепер можна оформити за 10 хвилин на порталі "Дія"

Уряд підтримав запуск експериментального проєкту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги з безробіття онлайн через портал «Дія».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі «Дія», обрати відповідну послугу, заповнити анкету та прикріпити визначений перелік документів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, вся процедура займатиме приблизно 10 хвилин, а термін розгляду заявок у центрі зайнятості в період карантину не повинен перевищувати одного робочого дня.

Сповіщення про результат опрацьованої заявки матиме надходити на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступним в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія».