За тиждень студентський квиток у додатку "Дія" зробили майже 49 тисяч користувачів

За перший тиждень у мобільному додатку "Дія" електронний студентський квиток оформили 48 188 користувачів.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"48 188 – саме стільки українських студентів уже мають доступ до електронних студентських у Дії. І це лише за перший тиждень", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що електронний студентський – один з яскравих прикладів ефективної колаборації Мінцифри та Міністерства освіти і науки України. Експеримент реалізовано за підтримки проєкту Egov4Ukraine.

У Мінцифри наголосили, що загалом близько 877 000 студентів можуть тепер не переживати за забутий удома студентський квиток. Е-студентський у "Дії" є повноцінним аналогом фізичного документа і дає такі переваги:

- 50-відсоткова знижка на проїзд залізницею в плацкартних вагонах;

- можливість здійснити посадку на поїзд, зареєструватися на рейс у межах країни;

- знижки в музеях та інших державних установах у сфері культури – у кінотеатрах, розважальних центрах тощо;

- знижка на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

- у деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

Дія працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.