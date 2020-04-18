Глава МОЗ закликає українців відсвяткувати Великдень удома

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців відсвяткувати Великдень удома.

З таким закликом він звернувся на брифінгу 18 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже завтра всі православні християни світу будуть святкувати Великдень. Кожен з нас дуже чекає на це свято, ми чекали його весь рік. Але цього року закликаю відсвяткувати Великдень удома", - сказав Степанов.

Він нагадав, що уряд домовився про онлайн-трансляцію, телевізійну трансляцію всіх богослужінь на провідних телеканалах України.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Фото: МОЗ