Україна завершує підготовку до проходження піку захворюваності на COVID-19 - Шмигаль

Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус та готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок, 28 квітня, повідомляє пресслужба КМУ.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – наголосив Прем’єр-міністр.

У засіданні взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, секретар Ради Ярослав Жаліло, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, старший науковий співробітник Атлантичної ради США Андерс Аслунд, радник Президента України Олег Устенко, керуючий партнер Capital Times Ерік Найман, професор Колумбійського університету Віллем Буітер та викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи Євген Пенцак.

Учасники наради обговорили представлені урядом п’ять етапів виходу з карантину.

Зокрема, акцентували увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу. Крім цього, учасники засідання порушили питання щодо надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

Шмигаль повідомив, що наступного тижня уряд планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.

"Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії Наук очікується з 3 по 8 травня. Проте, в уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь", – сказав він.

На засіданні також були присутні голови парламентських комітетів. Зокрема, голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов, голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості співпраці уряду та парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

Фото: КМУ