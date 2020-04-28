Третина коштів від "Великого будівництва" піде в регіони у травні - Шмигаль

Уряд планує завдяки вкладенню 100 млрд грн в дорожнє будівництво цього року створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Заслухав інформацію голів ОДА щодо реалізації програми Президента «Велике будівництво». Уряд планує вкласти 100 млрд грн лише в дорожнє будівництво цього року. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях", - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що Кабмін планує розширити розширити програму також і на будівництво мостів.

"Школи, дитячі садочки та стадіони — це пріоритет для уряду. Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, — реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я", - додав він.

За словами Шмигаля, програма «Велике будівництво» допоможе реалізувати три важливі завдання: підтримати людей роботою; покращити якість доріг в Україні; розпочати "розігрів економіки", адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.

"Третина всіх коштів від програми має піти в регіони вже у травні. Зволікати не можна", - наголосив Прем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, програма «Велике будівництво» розпочалася 1 березня. Очікується, що в його межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і 200 приймальних відділень у лікарнях.