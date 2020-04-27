На Херсонщині ремонтують місцеві дороги

У рамках програми «Велике будівництво» в Херсонській області ведуться роботи на об’єктах капітального та поточного середнього ремонтів доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

«У рамках проєкту «Велике будівництво» в Херсонській області ведуться роботи на 17 об’єктах капітального та поточного середнього ремонтів доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають в ОДА, завершено роботи вже по 8 об’єктах.

Роботи з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у 2020 році проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

До переліку увійшло 62 об’єкти: 17 автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 45 вулиць і доріг комунальної власності – на суму 519 млн грн.