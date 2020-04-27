«Велике будівництво»: у Сумах за 140 мільйонів ремонтують дорогу

У Сумах ремонт дороги по вулиці Харківській, розпочатий в рамках «Великого будівництва» минулого тижня, коштуватиме 140 мільйонів гривень.

Про це, коментуючи хід ремонтних робіт, повідомив кореспонденту Укрінформу Сумський міський голова Олександр Лисенко.

«Загальна вартість ремонту дороги по вул. Харківська становить 140 млн грн, тендер на виконання робіт виграло Сумське КП «Шляхрембуд», наразі з державного бюджету вже виділили 80 млн грн, решту коштів планується виділити з бюджету Сумської ОТГ. У вартість робіт включені переустановлення та заміна бордюрного каменю, заміна дорожнього покриття, яке складатиметься з трьох шарів асфальтобетону. На одній з ділянок планується заміна тротуару з обох боків, нанесення дорожньої розмітки по всій ремонтованій ділянці дороги, заміна близько 200 дорожніх знаків і перевстановлення світлофора на перехресті вул. Харківська і вул. С. Табали», - розповів посадовець.

За його словами, ремонт дороги проводитимуть у два етапи. Спочатку відремонтують ділянку від Харківського мосту до повороту на проспект Михайла Лушпи, потім – від шляхопроводу повз ПАТ «Сумихімпром» до в'їзду в місто.

«Дорога по вул. Харківська не реконструювалась з 1982 року. Не зробити цей автошлях ми не можемо, бо це один з найбільших міських автошляхів, що має ширину 24 метри. Також на цій вулиці розташоване бюджетоутворююче підприємство, працівники якого щоденно їздять на роботу, до того ж - це в'їзд у наше місто», – зауважив очільник Сум.

Окрему вдячність він висловив народним депутатам та керівництву облдержадміністрації за спільне планування та розуміння в питанні відновлення дорожньої інфраструктури міста.

Лисенко запевнив, що розвиток інфраструктури міста залишається в пріоритеті, тому після вул. Харківська планується ремонт й інших автошляхів, а саме доріг по вул. Прокоф'єва, на проспекті М. Лушпи, Курському проспекті, вул. Іллінській та в приватному секторі. Планують цього року відремонтувати дорогу й по вул. Брянська.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня в Україні стартував державний проєкт «Велике будівництво». Він передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Загалом, цього року на ремонт автошляхів Сумської області планується акумулювати від 1,6 млрд до 2 млрд гривень.

Фото: smr.gov.ua