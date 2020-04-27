«Велике будівництво» на Вінниччині: завершують реконструкцію початкової школи в Оратові

У п’ятницю в ході робочої поїздки до Оратівського району голова Вінницької ОДА Владислав Скальський побував у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів смт. Оратів, де поспілкувався з директором школи та оглянув хід виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, загальноосвітня школа смт. Оратів — це один із п’ятнадцяти об’єктів, відібраних для реалізації на Вінниччині в рамках Національної програми «Велике будівництво».

Варто зазначити, що Оратівська загальноосвітня школа стала першою опорною школою на Вінниччині.

Навчання здійснюється в двох приміщеннях — початкової та старшої школи. Потужність приміщення початкової школи близько 380 учнів, а 5-11 класів — 560 учнів.

Як повідомив голова ОДА, капітальний ремонт корпусу початкової школи розпочався в 2019 році, наразі роботи фактично підходять до завершення. Проєктом передбачалося здійснення термомодернізації приміщення з використанням енергозберігаючих технологій. Відтак, здійснено утеплення стелі, стін та підмурку.

За словами посадовця, це довгобуд, який неможливо було залишити без уваги.

«Я вражений безпосередньо цим об‘єктом, — прокоментував побачене керівник регіону. — Тут надзвичайно цікавий ландшафт, а розташування закладу фактично сприяє концентрації усієї освітньої галузі смт. Оратів. Майбутній розвиток цього освітнього закладу, безумовно, необхідно планувати з урахуванням потреб міста і школи в комплексі».

Владислав Скальський наголосив, що, попри карантин, реалізація Національної програми «Велике будівництво» на Вінниччині — продовжується.

«У зв’язку із пандемією коронавірусу, було внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з якими переглянуто обсяги фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку», проте збережено всі об‘єкти, які входять у «Велике будівництво», — зазначив очільник області.

Він зауважив, що в області наразі основний акцент сфокусовано на об‘єктах, які вдасться завершити в 2020 році.

Зазначимо, що протягом першого кварталу поточного року у приміщенні початкової школи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Оратів проведено заміну двох вхідних дверей та восьми міжкімнатних, капітально відремонтовано стіни, стелю, підлогу в коридорі та вестибюлі, вимощено тротуарною плиткою подвір’я та доріжки перед приміщенням. Загалом виконано робіт на суму майже 1320,4 тис. грн.

Крім того, аби приміщення початкової школи та прилегла територія набули сучасного привабливого вигляду всередині та зовні, замовлена, розроблена та виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво мультифункціонального майданчика для занять

ігровими видами спорту, капітальний ремонт та облаштування туалету для дітей з особливими освітніми потребами, капітальний ремонт харчоблоку та облаштування пожежної сигналізації.

За словами керівника Оратівської ОТГ Ігоря Барського, три основних джерела фінансування будівельних робіт — це місцевий бюджет, кошти ДФРР і спонсорські кошти, тобто допомога місцевих сільгоспвиробників.