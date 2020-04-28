У Раді хочуть заслухати голову Нацбанку щодо "коронакризи" – зібрали підписи

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха зібрав підписи під проєктом постанови "Про доповідь голови Національного банку України про діяльність Національного банку України в умовах встановленого в Україні карантину".

Про це він написав у Facebook і оприлюднив фото відповідного документа з підписами.

"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом. Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - зазначив депутат.

Згідно з текстом документа, депутати пропонують заслухати та обговорити на наступному позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради доповідь голови Нацбанку про діяльність НБУ в умовах карантину.

За результатами доповіді пропонується надати оцінку голові Нацбанку щодо покладених на нього повноважень.

Раніше народний депутат Олександр Качура повідомив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться о 13:00 у четвер, 30 квітня.