У Раді хочуть заслухати голову Нацбанку щодо "коронакризи" – зібрали підписи
Про це він написав у Facebook і оприлюднив фото відповідного документа з підписами.
"Я зібрав підписи голів майже всіх комітетів і ще декількох народних депутатів, які просто не дозволили мені пройти повз них з цим документом. Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - зазначив депутат.
Згідно з текстом документа, депутати пропонують заслухати та обговорити на наступному позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради доповідь голови Нацбанку про діяльність НБУ в умовах карантину.
За результатами доповіді пропонується надати оцінку голові Нацбанку щодо покладених на нього повноважень.
Раніше народний депутат Олександр Качура повідомив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться о 13:00 у четвер, 30 квітня.