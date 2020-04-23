Зниження облікової ставки підтримає економіку в умовах "коронакризи" - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вітає рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки до 8% річних і вважає, що це дозволять підтримати економіку в умовах кризи, пов'язаної із поширенням коронавірусної інфекції.

Про це глава уряду написав у Тelegram.

"Вітаю рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки до 8%. Такі дії регулятора дозволять підтримати економіку в умовах коронакризи", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд зі свого боку продовжує працювати над програмами кредитних канікул для бізнесу через ініціативу Президента "Доступні кредити 5-7-9%" та через ініціативу "Нові гроші", яку будуть презентовані вже найближчим часом.

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"Дешеві та довгі кредити для українського бізнесу - один із пріоритетів нашого уряду", - додав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Яків Смолій 23 квітня заявив про те, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.