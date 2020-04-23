Нацбанк знизив облікову ставку до 8%

Національний банк України ухвалив рішення про зниження з 24 квітня облікової ставки до 8%.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління НБУ прийняло рішення знизити облікову ставку до 8%", - сказав голова Нацбанку.

Національний банк очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж цього року.

"Національний банк зважатиме на перебіг переговорів із МВФ, розвиток ситуації з коронавірусом та темпи згортання карантинних заходів, а також антикризові заходи урядів та центральних банків інших країн", - зазначив Смолій.

Він зазначив, що регулятор не виключає можливості й більшого пом’якшення монетарної політики у цьому році, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи та послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на інфляцію в бік її зниження, ніж очікується зараз.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ухвалив рішення із 13 березня 2020 року знизити облікову ставку до 10%.

Протягом останніх пів року ставку знижували ще двічі: з 31 січня 2020 року - до 11% та з 13 грудня 2019 року - до 13,5%.