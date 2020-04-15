Уряд розширює програму "Доступні кредити 5-7-9%" - Шмигаль

Кабінет міністрів розширить державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом в 100 млн грн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідеться про ряд програм по кредитній підтримці малого та мікробізнесу, які будуть полягати у забезпечені як видачі нових кредитів, так і рефінансуванні діючих кредитів із нульовою відсотковою ставкою з погашення тіла кредиту через один рік. Тобто, це йдеться про так звані кредитні канікули, які ми готові забезпечити. Інструментом цієї програми стане програма, ініційована Президентом, - "5-7-9", але сьогодні вже це не актуальні відсотки", - сказав Шмигаль.

За його словами, отримати таку державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн.

У рамках програми буде збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн, розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема, на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою для антикризових заходів можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього. Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн, пізніше Кабінет міністрів збільшив її до 2 млн грн.

За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже нинішнього року.

Повідомлялося також, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" малому бізнесу видано понад 110 млн грн.