Нацбанк поширить дію програми «Доступні кредити 5-7-9%» на сталий бізнес

Національний банк спільно з Кабінетом міністрів та банками доопрацьовує державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», щоб поширити її дію на ті компанії, що вже отримували кредити.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Зараз уряд разом з НБУ та банками доопрацьовує цю програму («Доступні кредити 5-7-9» – ред.), щоб поширити її дію на той бізнес, що вже має кредити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» впроваджувалась для підтримки бізнесменів-початківців. Однак в умовах карантину майже ніхто не наважується відкривати стартапи та брати на це кредит у банку.

Поширення дії програми на, на думку НБУ, дозволить зменшити боргове навантаження на малий та середній бізнес, а також дасть доступ до обігових коштів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів збільшив до 2 млн грн максимальну суму кредиту у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив перелік інвестиційних напрямків, на які ці кредити можуть надаватися.