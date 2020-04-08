Нацбанк поширить дію програми «Доступні кредити 5-7-9%» на сталий бізнес
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.
"Зараз уряд разом з НБУ та банками доопрацьовує цю програму («Доступні кредити 5-7-9» – ред.), щоб поширити її дію на той бізнес, що вже має кредити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» впроваджувалась для підтримки бізнесменів-початківців. Однак в умовах карантину майже ніхто не наважується відкривати стартапи та брати на це кредит у банку.
Поширення дії програми на, на думку НБУ, дозволить зменшити боргове навантаження на малий та середній бізнес, а також дасть доступ до обігових коштів.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів збільшив до 2 млн грн максимальну суму кредиту у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив перелік інвестиційних напрямків, на які ці кредити можуть надаватися.