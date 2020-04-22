Кредитні канікули вже запровадили 30 банків

Кредитні канікули вже запровадили 30 банків

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Укрінформ
За даними Національного банку, кредитні канікули, повністю або частково, вже запровадили 30 банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Ми проаналізували публічні пропозиції на вебсайтах банків. За нашими даними, кредитні канікули повністю або частково запровадили 30 банків. Тобто більшість банків, які активно працюють з населенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю опцію також упровадили і більшість фінустанов, що активно кредитують населення або малий бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 27 березня 2020 року надіслав банкам рекомендації для роботи з позичальниками, які постраждали через пов’язані із пандемією обмеження (встановлення умов кредитних канікул). Також було тимчасово запроваджено особливі правила застосування вимог Положення №351 "Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".

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У НБУ пояснювали, що кредитні канікули – це відтермінування боргу, а не його прощення. Така "перерва" у розрахунках клієнта з банком на період карантину може стосуватися сплати основної суми кредиту ("тіла" кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку.

Фото: НБУ

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