Шмигаль сподівається на ухвалення "банківського" закону за тиждень-півтора

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на ухвалення ВР за тиждень-півтора законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я дуже сподіваюся і вірю, що депутатський корпус підтримає цей законопроєкт. Умовою МВФ є саме прийняття такого закону в тій редакції, яка винесена... Поки єдиний бар'єр – це прийняття так званого банківського закону. Сподіваюся, що за тиждень-півтора цей бар'єр буде подоланий", - сказав Шмигаль.

Він додав, що МВФ підтверджує всі свої наміри – це кредитна програма в обсязі 8 мільярдів доларів. Зокрема, перший транш до 2 мільярдів доларів - прямо в бюджет України, для підтримки боротьби з коронавірусом.

Разом з тим, він зауважив, що наразі для України не стоїть питання щодо самих грошей МВФ, є питання довіри міжнародних інвесторів, і відсутність співпраці з МВФ "буде означати поганий сигнал для всіх".

"Це, скоріше за все, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання як переживемо. І найголовніше, скільки часу економіка буде відновлюватися", - додав глава уряду.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.