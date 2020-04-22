Комітет Ради продовжив розглядати "банківські" поправки

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні продовжує роботу над законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Трансляція засідання ведеться на YouTube-каналі комітету.

Члени комітету продовжують розгляд поправок до "банківського" законопроєкту №2571-д після перерви в засіданні, яка була оголошена напередодні ввечері.

На засіданні вчора, 21 квітня, члени комітету встигли розглянути 2437 поправок з понад 16,5 тисячі.

За словами голови комітету Данила Гетманцева, члени комітету працюватимуть над законопроєктом з 10 до 18 години з обідньою перервою.

Засідання комітету проходить в режимі відеоконференції.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа йде по абзацах, яких понад 70.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зміни до КПК на час карантину

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.