Підвищені виплати у травні отримають 8,4 мільйона пенсіонерів

У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Також до 2100 грн підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень.

Лазебна наголосила, що в складних умовах карантину уряд виконує свої зобов’язання та посилює програми соціального захисту населення, зокрема забезпечує зростання пенсій.

Як повідомлялося, відповідні підвищення передбачені постановою Кабінету міністрів від 1 квітня 2020 р. № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році".

Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені у змінах до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", які були ухвалені 13 квітня 2020 року.