Українські пенсіонери вже отримують "карантинну тисячу" - Шмигаль

Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша за 5 тис. гривень, уже отримують додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Президент Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами глави уряду, більшість пенсіонерів із пенсією меншою за 5 тис. гривень уже одержали гроші на банківську картку, а решті "Укрпошта" почала доставку виплат додому.

"Карантин – складний час, особливо для малозабезпечених, для людей похилого віку. Держава має зробити все, щоб підтримати цих людей у складний період. Допомога найуразливішим категоріям громадян сьогодні – один з найголовніших обов’язків влади", – підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 16 березня анонсував, що громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.

Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонам людей.