Хто і коли отримає “карантинну тисячу” - постанова Кабміну

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати 1 тисячі грн окремим категорія населення у зв'язку з надзвичайною ситуацією через поширення коронавірусу.

Відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 і від 1 квітня 2020 р. № 251" від 22 квітня опублікована на Урядовому порталі.

Документ передбачає виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення у зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні, спричиненою коронавірусною хворобою.

Раніше ухвалену постанову Кабміну № 1101 доповнено змінами, згідно з якими бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захисту населення, які перераховують такі кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, на виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям населення з числа одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також постанову № 1101 доповнено змінами про необхідність виплати 1 тис грн особам, з числа одержувачів державної допомоги, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Крім того, документом встановлено, що виплата одноразової грошової допомоги проводиться у квітні 2020 року.

Постановою також установлено, що розмір цієї одноразової грошової допомоги не включається у розрахунок доходу осіб під час призначення житлової субсидії, здійснення відрахувань (утримання, стягнення) з пенсії чи соціальних допомог, інших доходів.

Раніше Міністерство соціальної політики пояснило, що у квітні виплатять одноразову грошову допомогу в сумі 1000 гривень пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року.

Також по 1 тис. грн у квітні виплатять одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»).

Окрім того - одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також - одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету – 2020 за основу і в цілому. Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонам людей.