Зеленський: У нас є чіткий план виходу з карантину

Президент Володимир Зеленський назвав умови для плавного виходу країни з карантину і анонсував представлення невдовзі Прем'єр-міністром відповідного сценарію.

Про це Президент сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це вірний крок, який базується на аналітиці Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я. У нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем'єр-міністр озвучить детальний сценарій з п'яти етапів виходу з карантину", - повідомив Зеленський.

За словами глави держави, плавний вихід з карантину розпочнеться за двох ключових умов.

"Перша: протягом 10-ти днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID менш ніж наполовину", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що "поспіх у питанні життя і здоров'я нації може бути фатальним".

"Дорогі громадяни! Ми всі з нетерпінням дійсно чекаємо того моменту, коли зможемо повернутися до звичайного ритму життя, зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри та ресторани. Але поспіх у питанні життя і здоров'я нації може бути фатальним. Тому ще трішечки терпіння і самодисципліни. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації і, найголовніше, зберігаємо спокій", - закликав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.