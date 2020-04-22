Коронавірус показав, чого варта медична реформа - Зеленський

Президент Володимир Зеленський має намір змінити підхід до медреформи, оскільки вважає її незадовільною.

Про це глава держави Володимир Зеленський зазначив у фільмі "Рік Президента Зеленського".

"Моє враження: особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні не готові. Кількість інфекційних лікарень не готова до такого виклику. Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже низька. Інфраструктури медичної немає", - сказав Зеленський.

За його словами, заяви деяких чиновників про готовність системи охорони здоров'я до коронавірусу виявилися брехнею.

"Всі нам говорили, що "будьте спокійні, у нас є запас, у нас є маски, їх мільйони на складах, у нас три тисячі працюючих ШВЛ, у нас десятки лабораторій для перевірки тестів". Ну так я вам скажу, що у нас було п'ять непрацюючих лабораторій. Зараз працюють 35. У нас ШВЛ більш-менш працюючих не було навіть тисячі. На країну, де 40 мільйонів" - додав він.

Зеленський переконаний, що потрібні зміни.

"Тому коли великими літерами пишемо на плакаті: "Ось вона, друга черга медичної реформи", ми бачимо, що після коронавірусу потрібно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас є. Крім медиків прекрасних і одних із найкращих у світі, нічого немає. Ось і вся медична реформа", - сказав Зеленський.