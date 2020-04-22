Оптимізація та скорочення медиків: МОЗ збере інформацію з регіонів

МОЗ доручило обласним департаментам охорони здоров’я зібрати повну інформацію стосовно оптимізації мережі медзакладів.

Про це на брифінгу 22 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я доручив департаментам охорони здоров’я надати повну інформацію щодо планів так званої оптимізації мережі, які наслідки будуть щодо скорочення медичних працівників, для того щоб порівняти ці цифри з цифрами, які нам надала Національна служба охорони здоров’я”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що після переходу на нову систему фінансування медзакладів у межах другого етапу медреформи 984 лікарні мають дефіцит фінансування від 10% до 50%, і це може призвести до скорочення медпрацівників.

Як приклад Степанов навів Центр екстреної меддопомоги Запорізької області, де, за його словами, недофінансування у 2020 році становитиме 67 млн грн, що призведе до скорочення штату - зі 154 працівників до 110.

Як повідомив міністр у Facebook, у зв'язку з другим етапом медичної реформи та дефіцитом фінансування в країні гостро стала проблема звільнення та скорочення медиків, зокрема лише по Запорізькій області на межі скорочення опинилися 30 бригад.

«Якщо ми не покриємо дефіцит у коштах — нам доведеться закривати бригади в сільській місцевості, в районах. Якщо лишиться так, як є, ми скоротимо 30 бригад екстренки зі 145. Це — Запорізька область. Приблизно така сама ситуація й по решті регіонів — таку інформацію отримав від керівників обласних департаментів охорони здоров'я. Всі вони звітують про дефіцит. Цифри різні, однак всюди — дефіцит. Поясню: дефіцит = звільнення людей, зокрема. А це дуже тривожні сигнали», - написав міністр.

За його словами, недофінансовані також протитуберкульозна медична служба, психіатричні лікарні та високоспеціалізований медичний напрямок.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи.