На виплату “карантинної тисячі" пенсіонерам направили 9,9 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував 9,9 мільярдів гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

Про це ідеться на сторінці фонду в Facebook.

«23 квітня Пенсійний фонд України спрямував на виплату одноразової грошової допомоги 9,9 мільярдів гривень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу буде зараховано на рахунки не пізніше 24 квітня.

Окрім того, 3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

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У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти, наголошують у ПФУ.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету – 2020 за основу і в цілому.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що рішення парламенту дає можливість додатково спрямувати понад 10 мільярдів гривень для виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень більш ніж 10,6 мільйонам людей.