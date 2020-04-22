На виплату пенсій у квітні спрямували майже 33 мільярди

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій з початку квітня 32,9 млрд грн.

Про це інформують на сторінці відомства у Facebook.

"22 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 32,9 мільярда гривень", - ідеться у повідомленні.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому.