В українській армії – 19 випадків коронавірусу, один летальний

На ранок 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний, одна людина одужала.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них - 1 людина одужала та 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб», - йдеться у повідомленні.

У командуванні Медсил зазначили, що станом на вечір 12.04 за допомогою ПЛР-тестування був підтверджений випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у працівника ЗСУ, який 8 квітня був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільно важкий.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими спілкуєшся щодня або проживаєш разом.

Командування Медичних сил Збройних сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.