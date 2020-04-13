В Україні за добу зафіксували 325 нових випадків COVID-19
Про це на брифінгу в понеділок, 13 квітня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Протягом доби на території України за даними лабораторних центрів лабораторно підтверджено коронавірус методом ПЛР у 325 осіб, з них - 12 дітей, 85 медичних працівників... Всього у нас підтверджено коронавірус методом ПЛР у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників", - сказав Степанов.
Він додав, що зараз на апарати штучної вентиляції легень переведено 3 особи, медпрацівників серед них немає.
Протягом останньої доби одужало 8 осіб, серед яких 1 дитина, і 4 медпрацівники. Повідомлено про 10 померлих осіб.
Переважна кількість всіх померлих - люди похилого віку, які мають супутні захворювання.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Фото: AA