В Україні за добу зафіксували 325 нових випадків COVID-19

В Україні лабораторно підтверджено 325 нових випадків COVID-19, з них - 12 у дітей.

Про це на брифінгу в понеділок, 13 квітня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом доби на території України за даними лабораторних центрів лабораторно підтверджено коронавірус методом ПЛР у 325 осіб, з них - 12 дітей, 85 медичних працівників... Всього у нас підтверджено коронавірус методом ПЛР у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників", - сказав Степанов.

Він додав, що зараз на апарати штучної вентиляції легень переведено 3 особи, медпрацівників серед них немає.

Протягом останньої доби одужало 8 осіб, серед яких 1 дитина, і 4 медпрацівники. Повідомлено про 10 померлих осіб.

Переважна кількість всіх померлих - люди похилого віку, які мають супутні захворювання.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;

Волинська область — 78 випадків;

Дніпропетровська область — 60 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки;

Запорізька область — 85 випадків;

Івано-Франківська область — 300 випадків;

Кіровоградська область — 142 випадки;

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків;

Львівська область — 124 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 273 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 462 випадки;

Черкаська область — 102 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Фото: AA