Мінсоцполітики запустило ініціативу «Піклуйся про сусідів»

Міністерство соціальної політики запустило ініціативу «Піклуйся про сусідів» та закликає допомагати в період карантину тим, хто мешкає поруч.

Про це повідомляється на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

«Друзі, запускаємо ініціативу #ПіклуйсяПроСусідів… Допомагати можна вже. Озирніться навколо, можливо, ваш сусід або сусідка в період карантину потребує допомоги?», - ідеться в повідомленні.

У відомстві пропонують допомогти сусідам сплатити рахунки за комунальні послуги онлайн, купити продукти та доставити їх, або ж іншими.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.