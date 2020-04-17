Продуктові набори від Мінсоцполітики та АТБ отримали понад 400 тисяч громадян – міністр

У рамках спільної ініціативи Міністерства соціальної політики України та мережі магазинів «АТБ» понад 400 тисяч українців отримали продуктові набори, і Мінсоцполітики готове започаткувати подібні акції з представниками інших великих національних мереж продуктових магазинів.

Про це ідеться у відкритому зверненні міністра соціальної політики Марини Лазебної до благодійних та громадських організацій, бізнесу, волонтерів стосовно надання допомоги людям, що потребують підтримки, опублікованому на сайті Мінсоцполітики.

«Перша спільна соціальна ініціатива держави і бізнесу реалізовується за підтримки Мінсоцполітики мережею магазинів АТБ щодо забезпечення продуктовими наборами одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі таку допомогу отримали вже понад 400 тисяч українців і ще майже 200 тисяч отримають її до 23 квітня», - зазначила у зверненні Лазебна.

Вона наголосила, що Міністерство соціальної політики готове започаткувати спільні акції щодо надання допомоги соціально вразливим людям і з представниками інших великих національних мереж продуктових магазинів.

«Нашої підтримки потребує понад мільйон українців, які належать до категорії незахищених верств населення, і щодня наші соціальні працівники поповнюють цей список новими людьми, які опинилися в умовах соціальної ізоляції», - зауважила міністр.

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Лазебна нагадала, що для координації дій з надання допомоги вразливим верствам населення, обміну інформацією про проблеми та потреби громадян, для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів Мінсоцполітики ініціювало інформаційну платформу «Допомога поруч».

«Я звертаюся до кожного з Вас, шановні благодійники, підприємці, волонтери, просто небайдужі люди! Долучайтеся до надання допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям і людям, які перебувають у складних життєвих обставинах», - закликала вона.

Як повідомлялося, з 3 квітня 2020 року Міністерство соціальної політики та корпорація «АТБ» запустили спільний благодійний проєкт адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного споживання. Для реалізації цього проєкту компанія виділила 100 млн грн.

Згідно зі спискам, сформованими представниками соціальних служб і департаментів обласних та Київської міськдержадміністрацій, продуктові набори у кількості 572 571 штук будуть передані представниками соціальних установ одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 містах та селищах 24 областей України.