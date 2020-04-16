Рада тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад".

Законопроєкт №2653 підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет міністрів України", - йдеться у тексті закону.

Рішення Кабінету міністрів про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

Закон також встановлює, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених КМУ перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

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У 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабміном на підставі закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

Кабінет міністрів повинен у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкти про ліквідацію та утворення районів.

Крім того, закон вносить зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", якими, вводить поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram подякував парламенту, Мінрегіону та профільним асоціаціям за підготовку та ухвалення змін до закону про місцеве самоврядування.

"Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №2653. Дякую народним депутатам, Міністерству розвитку громад та профільним асоціаціям за продуктивну роботу. Спільними зусиллями продовжуємо реформу децентралізації", - зазначив глава уряду.

Шмигаль пояснив, що закон дасть змогу громадам нарешті отримати власні адміністративні центри та чітко окреслити свої території.